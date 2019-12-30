В оккупированном Крыму устроили яркую "диверсию": фото

В оккупированном Крыму неизвестные украинские патриоты разбросали по улицам наклейки, которые окрашены в цвета национального флага Украины.

О яркой "диверсии" со стороны патриотов своей родины сообщают пользователи социальных сетей.

"В город определённо просочилась страшно-бЕндеровская ДРГ. Вначале сделали везде жёлто-голубую иллюминацию, теперь вот добрались и до тротуарной плитки", - подписал снимок его автор.

Также он уточнил, что события происходят в оккупированной Ялте.

Напомним, что во временно оккупированном Донецке украинские патриоты провели акцию, в очередной раз напомнив, что Донецк – это Украина.

Также сообщалось, что на оккупированный Донецк украинские патриоты сбросили с неба интересные листовки, в которых речь идет о том, что такое настоящая независимость.