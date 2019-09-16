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В оккупированном Донецке устроили интересную "диверсию": фото

понедельник, 16 сентября 2019, 03:00
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На оккупированный Донецк украинские патриоты сбросили с неба интересные листовки, в которых речь идет о том, что такое настоящая независимость.

Об акции на своей странице в Twitter сообщил пользователь под ником "Скаженый Оскар", опубликовав соответствующие фото.

Авторы листовок напомнили боевикам и жителям оккупированных территорий, что настоящая независимость - это когда нет дефицита товаров, когда можно свободно путешествовать по миру, когда твой паспорт признают в других странах, когда платят зарплату и есть доступная медицина.

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Как сообщал "Апостроф", ранее неизвестные украинские патриоты установили флаг Украины на пятиэтажном жилом доме в Донецке по улице Щетинина и расклеили листовки с изображением флага Украины и надписью "С Днем Независимости" в Луганске.

Также в сети появилось трогательное видео, в котором девочка 5 лет выразительно и красиво читает стихи об Украине.

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