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Часть Украины будет засыпать снегом: синоптики порадовали прогнозом на 31 декабря

вторник, 31 декабря 2019, 06:20
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Фото: korrespondent.net

В последний день уходящего года западную Украину накроют снегопады.

Об этом сообщили синоптики Укргидрометцентра.

В Закарпатской, Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Черновецкой, Волынской, Хмельницкой, Винницкой и Ровенской областях Украины днем ожидают мокрый снег. Ночью столбик термометра опустится до -1 ...-5 градусов, а днем покажет -1 ...+3 градуса. Ветер северо-западный со скоростью 7-12 м/с.

В центральной части Украины в течение суток ясно, без осадков. Столбик термометра ночью покажет -2...-4 градусов, днем температура повысится до +3...+5 градусов. Ветер западный со скоростью 7-12 м/с.

В восточных регионах 31 декабря без осадков. Только в Харькове, Луганск и Донецке ночью пройдет мокрый снег с дождем. Солнце щедро будет освещать небосвод весь день. Температура воздуха -2...-4 градуса ночью и +1 ... +5 днем. Ветер западный со скоростью 7-12 м/с.

На юге Украины солнечно и без осадков на протяжении суток. Ртутный столбик покажет 0...-3 градуса ночью и +3 ...+6 градусов днем. Ветер западный со скоростью 7-12 м/с.

На севере в течение ночи ожидают ожидают -1...-4 градуса. Днем столбик термометра покажет +1...+4 градуса. Ветер западный со скоростью 7-12 м/с. Днем - мокрый снег.

В столице температура в последний день года составит -1...-3 градуса ночью и +1...+3 градуса днем. Ветер западный со скоростью 7-12 м/с. Днем будет идти мокрый снег.

Как сообщал "Апостроф" ранее, синоптик Наталья Диденко сообщила, что в новогоднюю ночь в Украине будет падать мокрый снег.

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