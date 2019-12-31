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В один из городов Украины пришел мощный "снегопад": впечатляющее видео

вторник, 31 декабря 2019, 09:29
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На популярном горнолыжном комплексе "Харьковская Швейцария" в ожидании посетителей начали работать снежные пушки, устилая снегом склоны холмов.

Видео работающих устройств, распыляющих вокруг себя снег, опубликовано в соцсетях.

На сайте горнолыжного комплекса предупреждают, что в связи с погодными условиями, в частности отсутствием необходимого количества снега, "Харьковская Швейцария" временно закрыта.


Благоприятный прогноз погоды с минусовыми температурами на последующие дни подтолкнул к решению использовать искусственный снег для привлечения посетителей.

Как сообщал "Апостроф", в последний день уходящего года западную Украину накроют снегопады.

В восточных регионах 31 декабря без осадков. Только в Харькове, Луганск и Донецке ночью пройдет мокрый снег с дождем. Солнце щедро будет освещать небосвод весь день.

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