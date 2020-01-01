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Не справились: в ГБР вынесли печальный вердикт своей работе

среда, 01 января 2020, 20:08
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В Государственном бюро расследований признались, что в 2019 году не справились со своими задачами.

Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.

"Установлены существенные нарушения как в организации деятельности подразделений, взаимодействии с правоохранительными органами, так и в кадровом и техническом обеспечении", - говорится в сообщении.

В ГБР также пригласили общественность для обсуждения путей преодоления "кризисных явлений" и повышения эффективности работы ведомства.

"Для записи на личный прием к руководству ГБР просим присылать письма с аргументацией срочности и общественной значимости предмета встречи. Мы ждем содержательную информацию о злоупотреблениях чиновников и правоохранителей, их скрытые активы, коррупционные связи и др.", – отметили в Госбюро.

Как ранее сообщал "Апостроф", 27 декабря президент Украины Владимир Зеленский своим указом уволил с занимаемой должности руководителя ГБР Романа Трубу.

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