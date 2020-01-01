В Украине ужесточили наказание за пьяное вождение: что грозит нарушителям с 1 января

С 1 января 2020 года в Украине начинает действовать уголовная ответственность для водителей за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии.

Наказание за это правонарушение предусмотрено новой статьей 286-1 Уголовного кодекса Украины.

Согласно нововведению, водители подлежат уголовной ответственности в случае управление транспортными средствами в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции.

Кроме того, предусмотрено наказание за передачу управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии такого опьянения или под воздействием таких лекарственных препаратов.

Поводом для открытия уголовного производства может стать также отказ водителя от прохождения медицинского освидетельствования или употребление водителем алкоголя, наркотиков или лекарств после ДТП, до проведения медицинского обследования.

Санкции статьи предусматривают для нарушителей штраф в размере от 17 до 32 тысяч гривен и лишение права управлять транспортным средством на срок до 3 лет. В случае повторного правонарушения штраф увеличится до 51 тысячи гривен с лишением права управлять транспортным средством от 2 до 3 лет.

Как сообщал "Апостроф", с января 2020 года в Украине состоится ряд нововведении в социальной и экономической сферах, которые затронут водителей, владельцев сателитарных антен и курильщиков.