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Запуск фейерверка в новогоднюю ночь обернулся опасным ЧП: опубликовано видео

среда, 01 января 2020, 16:54
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Неудачный запуск праздничного фейерверка в новогоднюю ночь в столице неизвестными молодыми людьми попал на видео. Обошлось без жертв.

Видео неудавшегося новогоднего салюта опубликовано на странице сообщества "ДТП. Киев" в соцсети Facebook.

"Очередной неудачный салют. Молодые ребята видимо не читали инструкцию, хорошо что рядом не было людей", - заметил автор публикации в подписи к видео.


Как сообщал "Апостроф", ранним утром 1 января возле станции метро "Лыбедская" в Киеве в массовой драке с применением огнестрельного оружия, по непроверенным данным, пострадали шестеро человек.

Тем же утром возле села Великая Старица (Киевская область) попал в дорожно-транспортное происшествии автомобиль Peugeot, которым управляли подростки.

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