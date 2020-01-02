Под Киевом неадекват устроил гонки с "копами" по трассе: появилось фото "героя"

В среду, 1 января, на автотрассе Киев-Чоп водитель Кіа Soul на бешенной скорости пытался уйти от погони полицейских.

Об этом сообщили на странице патрульной полиции Киевской области в соцсети Facebook.

На стационарном посту "Сосновый бор" водитель Киа Soul не выполнил законное требование об остановке, а наоборот увеличил скорость и начал убегать.

Экипаж инспекторов батальона патрульной полиции в селе Чайки, получив ориентировку, начал преследование нарушителя. Погоня длилась долго и сопровождалась требованием полицейских об остановке с помощью светозвуковой сигнализации и громкоговорителя.

"Нарушитель продолжал движение на большой скорости и неоднократно создавал аварийную ситуацию для других участников дорожного движения и полицейских. В ходе преследования инспекторы пытались блокировать авто", - сказано в сообщении пресс-служби патрульной полиции.

Задержать водителя получилось только, когда он остановился на одной из АЗС, забежал в помещение туалета и там закрылся.

Задержанным оказался 27-летний житель Николаевской области. Он категорически отказался пройти освидетельствование на состояние опьянения. Объяснить, почему убегал от полиции водитель не смог.

Патрульные доставили задержанного в отдел полиции. Транспортное средство эвакуировали на площадку временного хранения транспортных средств.

Как сообщал "Апостроф", в городе Нежине (Черниговская область) автомобиль Chevrolet Lacetti слетел с моста и утонул в реке Остер, водитель погиб на месте происшествия.