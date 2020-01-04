Богатство "козака" Гаврилюка: журналисты узнали об имуществе экс-нардепа

Экс-герой Майдана и бывший нардеп Михаил Гаврилюк снова попал в скандал с имуществом после того, как у него нашли особняк в Карпатах.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на издание "Страна.ua".

Бывший депутат от "Народного фронта" не занимается никаким бизнесом. Однако владеет то новой машиной, а теперь - особняком в живописной местности Карпат, у водопада.

Напомним, Гаврилюк рассказывал, что имением в западной Украине обязан своей жене Ярине. Территория под застройку дома ранее принадлежали бабушке и дедушке жены экс-нардепа.

В декларации экс-нардепа дом не указан. Однако в селе все знают, что это "дом Гаврилюков". А строят его родственники жены Михаила.

Очевидно, что дом экс-нардепа начал строиться еще в тот момент, когда он был еще с мандатом. И даже если он записан на жену, то в декаларации земельный участок и дом должны быть указаны, но их там нет.

Имущество Гаврилюка

Кроме особняка, у "козака" было еще имущество, которое не попадало в декларацию. Там не отмечен офис на Липках в центре Киева. Он находится рядом с Радой и АП. В 2016 году Гаврилюк женился, и даже дал пресс-конференцию по этому поводу. На которой его супруга Ярина проговорилась о существовании этого офиса.

"Мы не арендовали пафосный зал... В этом здании (Липская, 16 - ред.) находится офис "Козацької звитяги", организации Михаила. И нам разрешили тут собрать всех желающих", - рассказала она.

Журналисты тогда выяснили, что самый скромный офис в этом здании обошелся бы "козаку" в 55 тысяч гривен в месяц. Хотя официальный доход у депутата был тогда на уровне 7 тысяч гривен.

В 2018 году у Гаврилюка нашли автомобиль, на котором он ездил в Раду. Оказывается, это был "Мерседес", который предназначен для АТО и зарегистрирован на волонтерскую организацию. Но ездил на нем почему-то "козак".

Декларация Гаврилюка

Согласно с декларацией, официальные доходы "козака" не большие. Однако видно, что они беспрерывно растут. Так, в декаларации за 2015 год депутат показал около 80 тысяч гривен совокупного дохода. Он также задекларировал 30-метровую однушку в Черновцах, купленную в кредит за 11 тысяч долларов еще в 2007 году.

В следующем, 2016 году, у Гаврилюка выросла зарплата - до 157 тысяч за год. Также в декаларации появляется квартира тещи из Коломыи, где прописывают дочку Гаврилюка Злату.

Еще через год "козак" получил в Раде уже 245 тысяч гривен. Судя по росту дохода - нардеп работал все эффективнее и эффективнее. На следующий год зарплата стала уже 427 тысяч гривен.

В 2018 году Гаврилюк наконец обзаводится автомобилем - подержанным Ssang Yong Rexton. Также из его декларации пропадает ипотечный кредит за однушку в Черновцах. Он выплатил его за 11 лет.

В последней декларации депутата - с января по август 2019 года - он задекларировал 381 тысячу зарплаты. Что, учитывая неполный год, еще больше, чем в прошлый раз: за весь 2019-й "козак" получил бы 570 тысяч гривен.

То есть парламентская зарплата Гаврилюка за пять лет выросла с 80 до 570 тысяч. Увеличившись более, чем в семь раз.

Как сообщал "Апостроф", ранее журналисты показали элитное имение политика Олега Ляшко.