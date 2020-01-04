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Избранник от народа: в Украине ажиотаж вокруг мультфильма про короля-осла, видео

суббота, 04 января 2020, 16:28
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В интернете разгорелся скандал из-за мультика "Король осел", который сняли с проката в украинских кинотеатрах.

Об этом пишут пользователи сети.

Так, многие заявили, что ленту перестали показывать из-за президента Украины Владимира Зеленского, над которым якобы шутят в мультике.

Оказалось, что "Король осел" сняли с проката спустя две недели из-за его непопулярности.

Главный герой картины - осел Мангу поверил в свое призвание и захотел стать президентом. Во время выборов в своей стране он получил бешеную народную привязанность и стал главой государства. Жители называют осла "народным кандидатом" и слепо верят его обещаниям.

В сети начали сравнивать главного героя мультика и Владимира Зеленского. Именно это посчитали причиной снятия фильма с проката.

Пользователи интернета начали обсуждать мультфильм.

"А тем, кто успел посмотреть будут давать пятнаху за экстремизм, как давали за шины в багажнике в 2014?", - написал пользователь Ярослав Билык.

"Вот это ты повелся на хр*нь. Две недели свои открутился и вышел, как любой другой не ААА-тайтл", - отметил другой пользователь.

Как сообщал "Апостроф", в сети был скандал из-за сюжета сериала "Слуга народа", который некоторые считают плагиатом книги с одноименным названием писателя Василия Рудика.

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