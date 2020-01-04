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Сети позабавила выдача боевикам по обмену известного "бандеровца": фото

суббота, 04 января 2020, 10:38
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В сети обратили внимание на интересную деталь в обмене пленными между Украиной и ДНР-ЛНР.

Об этом сообщает журналист Денис Казанский в Facebook.

"Кстати, особый кайф - это то, что россияне включили в список на обмен одного из бывших лидеров УНА-УНСО Эдуарда Коваленко, который кидал зиги на Хрещатике и устраивал марши с символикой СС. Ему должны быть особенно рады в ЛДНР. Сделал о нем видеоблог", - пишет он.


"В ходе обмена пленными Россия включила в список одного из бывших лидеров националистической организации УНА-УНСО Эдуарда Коваленко, который зиговал и ходил по Киеву с символикой СС. Т.е. того самого "бендеровца", которым уже шесть лет пугают телезрителя", - написал в своем аккаунте пользователь сети Михаил Авринский.

"Все как всегда происходило и происходит. Все идёт в одну точку куда все сходится. Москва забирает своих агентов. Коваленко один из них выполнил спецзадания можно возвращаться домой", "То же самое Сталин выращивал Гитлера.Та же схема", "Ну то есть ты натурально шесть лет из всех утюгов кричишь, что борешься с украинскими фашистами, а потом сам потихоньку спасаешь одного из тех, кого действительно можно назвать фашистом, из украинской тюрьмы", "Давно известно, что многие украинские зигометы - это агенты КГБ, работающие на подрыв имиджа Украины перед западом", - пишут в комментариях.

Напомним, что в сети показали фотожабу, которая метко описывает весь смысл масштабного обмена, который прошел в воскресенье, 29 декабря, на КПВВ "Майорское" под Горловкой.

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