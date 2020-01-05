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Авто превратилось в кучу металлолома: под Львовом в жутком ДТП погиб маленький ребенок, фото

воскресенье, 05 января 2020, 11:43
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На трассе Киев – Чоп возле села Банюнин (Львовская область) автомобиль Lexus GS300, выехав на встречную полосу, совершил лобовое столкновение с автомобилем Chevrolet Malibu. В результате столкновения погибла 3-летняя девочка, еще трое пассажиров получили травмы.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook руководитель ОО "Варта 1", депутат львовского горсовета Игорь Зинкевич.

ДТП произошло в субботу, 4 января, около 22.00. В автомобиле Lexus находились жители города Киева, водитель внедорожника в аварии не пострадал, а его 29-летней пассажирке была оказана медицинская помощь в Буской районной больнице, в госпитализации она не нуждалась.

Для второго участника ужасной аварии исход более печальный.

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"В результате ДТП пассажир автомобиля "Chevrolet", жительница Киевской области 2016 рождения (ребенок) от полученных травм скончалась на месте происшествия. Двое пассажиров автомобиля "Chevrolet" госпитализированы в ТП №3 г. Львов", - сообщил Игорь Зинкевич.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Как сообщал "Апостроф", под Киевом автомобиль Renault Logan врезался в отбойник и разлетелся пополам. В сети удивляются, как в жуткой аварии выжил водитель.

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