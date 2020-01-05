Авто превратилось в кучу металлолома: под Львовом в жутком ДТП погиб маленький ребенок, фото

На трассе Киев – Чоп возле села Банюнин (Львовская область) автомобиль Lexus GS300, выехав на встречную полосу, совершил лобовое столкновение с автомобилем Chevrolet Malibu. В результате столкновения погибла 3-летняя девочка, еще трое пассажиров получили травмы.
Об этом сообщил на своей странице в Facebook руководитель ОО "Варта 1", депутат львовского горсовета Игорь Зинкевич.
ДТП произошло в субботу, 4 января, около 22.00. В автомобиле Lexus находились жители города Киева, водитель внедорожника в аварии не пострадал, а его 29-летней пассажирке была оказана медицинская помощь в Буской районной больнице, в госпитализации она не нуждалась.
Для второго участника ужасной аварии исход более печальный.
"В результате ДТП пассажир автомобиля "Chevrolet", жительница Киевской области 2016 рождения (ребенок) от полученных травм скончалась на месте происшествия. Двое пассажиров автомобиля "Chevrolet" госпитализированы в ТП №3 г. Львов", - сообщил Игорь Зинкевич.
Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.
Как сообщал "Апостроф", под Киевом автомобиль Renault Logan врезался в отбойник и разлетелся пополам. В сети удивляются, как в жуткой аварии выжил водитель.