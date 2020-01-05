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Стрельбы не будет: астролог назвал сроки возвращения оккупированных территорий Донбасса

воскресенье, 05 января 2020, 23:55
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В 2020 году война на Донбассе, по прогнозам астролога Влада Росса, будет окончена, а на линии разграничения установится долгий период перемирия.

Об этом астролог рассказал в интервью "Апострофу".

По словам Росса, в зоне действия Операции Объединенных сил в наступившем году установится статус-кво.

"Стрельбы не будет. Все будет по типу Кипра - и волки сыты, и овцы целы, просто прекратится стрельба, восстановится некий статус-кво. И, скорее всего, нас ждет очень долгий период примирения. В любом случае, как только Путин уйдет из власти, сразу же Донбасс станет наш", – говорит астролог.

Влад Росс также утверждает, что уход из власти президента России, в свою очередь, также произойдет достаточно скоро.

"Путин слишком долго не задержится при власти. Большие проблемы у него начнутся в 2021 году, когда Уран, символ больших переворотов, войдет в "дом власти" России и может просто свергнуть весь его клан. Мы не увидим "Единую Россию", а белый медведь будет бит на выборах осенью. И вообще, возможно предзнаменование некого бунта, когда народ не только в Москве, но и в Питере выйдет на улицы. 2022 год - самый плохой год для Путина, он может уйти из власти или даже не дожить", – утверждает Росс.

Одной из причин ухода из власти Путина астролог называет онкологию, от которой якобы страдает глава Кремля.

"Всем известно, что у Путина рак толстой кишки с 2003 года. Он с ним борется - то третья стадия, то вторая, до четвертой никак не доходит. Он даже организовал институт рака, который возглавляет его дочь Мария Воронцова. В этот онкоцентр вливаются миллионы", – заявил астролог.

Подробнее о прогнозах на 2020 год читайте в материале "Апострофа": Путин и Зеленский будут счастливы в дипломати­ческом браке, но ненадолго - Влад Росс.

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