Бунт против полиции в Каховке: мать убитого раскрыла неизвестные факты, видео

Мать убитого в Каховке Владимира Чебукин Елена сообщила, что будущий нападающий Юрий часто ссорился с ним через сына, который у сожительницы от Владимира.

Об этом мать сообщила корреспонденту hromadske.

Она уточнила, что общалась с семьей девушки, а сын ее и Владимира часто бывал у них дома.

"Он входил в тот дом, он там прожил 3,5 года, он любил свою жену по сей день, наверное. Он сильно любил своего сына, так, что мы с тем сыном общались, он постоянно к нам приходил. Мы были в хороших отношениях с нашими сватами", - рассказала Елена.

Мать отметила, что семья девушки приходила в реанимацию к Владимиру после инцидента.

Вместе с тем она отметила, что в последнее время отношения между мужчинами ухудшились. Речь шла даже о том, что нападающий отсудит сына у Владимира.

"Он (Владимир - ред.) Настолько сильно любил своего сына, что его могли вызвать на какую-то провокацию, поехать разбираться ... В ночь убийства выяснилось, что у них была длинная переписка, они ссорились между собой. Были свидетели, которые говорили, что у них были постоянные скандалы", - добавила она.