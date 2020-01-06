Бунт против полиции в Каховке: мать убитого раскрыла неизвестные факты, видео

Мать убитого в Каховке Владимира Чебукин Елена сообщила, что будущий нападающий Юрий часто ссорился с ним через сына, который у сожительницы от Владимира.
Об этом мать сообщила корреспонденту hromadske.
Она уточнила, что общалась с семьей девушки, а сын ее и Владимира часто бывал у них дома.
"Он входил в тот дом, он там прожил 3,5 года, он любил свою жену по сей день, наверное. Он сильно любил своего сына, так, что мы с тем сыном общались, он постоянно к нам приходил. Мы были в хороших отношениях с нашими сватами", - рассказала Елена.
Мать отметила, что семья девушки приходила в реанимацию к Владимиру после инцидента.
Вместе с тем она отметила, что в последнее время отношения между мужчинами ухудшились. Речь шла даже о том, что нападающий отсудит сына у Владимира.
"Он (Владимир - ред.) Настолько сильно любил своего сына, что его могли вызвать на какую-то провокацию, поехать разбираться ... В ночь убийства выяснилось, что у них была длинная переписка, они ссорились между собой. Были свидетели, которые говорили, что у них были постоянные скандалы", - добавила она.
Как ранее сообщал "Апостроф", правоохранители заявили, что убийство 26-летнего мужчины, из-за расследования которого жители города Каховка устроили митинг, было проведено "очень тщательно".
«Володимир настільки сильно любив свого сина, що його могли викликати на якусь провокацію, поїхати розбиратися… У ніч вбивства з’ясувалося, що у них було довгу листування, вони сварилися», — матір убитого в Каховці чоловіка про відносини сина з імовірним нападником pic.twitter.com/qwT6kc3lcF— hromadske (@HromadskeUA) January 5, 2020