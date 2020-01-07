Появилась забавная фотожаба на колядников в Украине

В сети высмеяли костюмы колядников в Украине, опубликовав фотожабу.

Картинку разместили в группе "Чоткий Паца" в Facebook.

На фото изображены колядники, которые в интересных нарядах идут колядовать по украинским традициям.

"Нет, это не сатанинский обряд - это обычные коляды в Украине", - написали в сети и опубликовали фотожабу.

Напомним, 7 января православные христиане отмечают Рождество - один из самых светлых и значимых праздников. Он был установлен в честь воспоминания рождения Сына Божьего. В этот день в небольшом городке Вифлееме произошло небывалое событие - Дева Мария родила Иисуса Христа.

Как сообщал "Апостроф", ранее члены украинского мужского хора Эдмонтона провели флеш-моб в торговом центре, спев известную украинскую колядку "Добрий вечір тобі, пане господарю".