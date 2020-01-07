Сети позабавили фото и видео рождественского Путина в свитере и с детьми

В сети обсуждают празднование Рождества президента РФ Владимира Путина вместе с детьми.

Об этом сообщает российский журналист Дмитрий Смирнов на своей странице в Twitter.

"Девочка и президент: Рождество в Спасо-Преображенском соборе", - написал он и разместил видео.

Девочка и президент: Рождество в Спасо-Преображенском соборе pic.twitter.com/Z1rmER4nNT — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) January 6, 2020

В сети высмеяли такое мероприятие с участием российского гаранта.

Напомним, 7 января православные христиане отмечают Рождество - один из самых светлых и значимых праздников. Он был установлен в честь воспоминания рождения Сына Божьего. В этот день в небольшом городке Вифлееме произошло небывалое событие - Дева Мария родила Иисуса Христа.

Как сообщал "Апостроф", в сети высмеяли костюмы колядников в Украине, опубликовав фотожабу. На фото изображены колядники, которые в интересных нарядах идут колядовать по украинским традициям.