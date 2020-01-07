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Украинцам готовят неприятные новшества в законодательстве о труде: юрист пояснил, за что могут уволить

вторник, 07 января 2020, 12:00
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В Украине готовятся кардинальные изменения трудового законодательства.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на издание "Факты".

В парламенте уже зарегистрированы законопроекты, в которых есть тревожные новшества относительно процесса увольнения. В частности, можно будет увольнять сотрудника с формулировкой "в связи с утратой доверия", то есть по желанию работодателя. В частности, предлагается формулировка "за отсутствие на работе в течение рабочего дня без уважительной причины".

Юрист Центра социальных и трудовых исследований Виталий Дудин считает, что такая норма позволит работодателям уволить сотрудника чуть ли не за пятиминутное опоздание.

По его словам, новыми законопроектами предусмотрена возможность увольнять за невыполнение распоряжений работодателя, даже если это не входит в трудовые обязанности сотрудника. Однако сотрудник может доказать в суде, что выполнение распоряжения не было связано с его трудовыми обязанностями.

Также Дудин подчеркнул, что еще собираются увольнять за разглашение коммерческой тайны.

"Сейчас за разглашение коммерческой тайны можно вынести выговор, но сразу уволить нельзя. Разглашение конфиденциальной информации расценивается как невыполнение трудовых обязанностей", - отметил юрист.

Как уточнил эксперт, еще одним важным предлагаемым новшеством в действующее законодательство о труде является изменение взаимоотношений с профсоюзами в процессе увольнения.

Как сообщал "Апостроф", украинцы обсуждают в социальных сетях возможные изменения в Трудовой кодекс, которые лично предложил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов.

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