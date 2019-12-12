Удар по карману и не только: какие "сюрпризы" готовят украинцам в новом Трудовом кодексе

В проект нового Кодекса законов о труде (КЗоТ) внесли много изменений, которые касаются трудовой книжки, доплат за работу на выходных и увольнений.
Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на издание "Обозреватель".
Так, в Украине уже вскоре все трудовые книжки могут перевести в онлайн, доплаты за работу на выходных сократить в пять раз (следовательно, снизится и общий размер зарплаты), а для увольнения будет достаточно желания работодателя.
Работать на армию (альтернативная служба), по решению суда или во время военного положения придется, даже если не хочется, говорится в неофициальном проекте документа.
С другой стороны, если работодатель принуждает работать ночью или на выходных, платить будут меньше. Сейчас официально действует двойная ставка. К примеру, если за рабочий день в понедельник платят 500 грн, то за работу в законный выходной в субботу должны заплатить минимум 1 тыс. грн.
Неприятные сюрпризы:
- доплату за работу на выходных сократят в 5 раз;
- причин для увольнения станет больше. Уволить смогут почти просто так;
- краткосрочные контракты смогут заключать на период до 5 лет - он не будет автоматически становиться бессрочным.
Новый КЗоТ якобы ударит по кошелькам работоголиков. К примеру, в субботу вместо 1 тыс. смогут заплатить всего 600 грн.
"Оплата труда за работу в выходные или нерабочие дни осуществляется в повышенном размере, определенном трудовым договором и/или соответствующим коллективным договором. С учетом такого повышения оплата труда должна быть как минимум на 20 процентов выше оплаты труда работника в пределах установленной в трудовом договоре нормы труда", – говорится в проекте.
Раньше доплата была на уровне не меньше 100%, а в новых правилах - 20%. Однако и сейчас работодатели далеко не всегда выполняют требование закона и платят в лучшем случаю обычную ставку.
Из обещанных новаций – отказ от "бумажных" трудовых книжек. Работодатели будут входить в реестр социального страхования, там увидят, где раньше работал сотрудник, и зарегистрируют новое рабочее место.
Причины увольнения
В статье 35-й законопроекта работодателю дают право по собственному желанию увольнять сотрудника. Раньше нужно было указывать основания для такого решения. Если бы работодатель просто так "попрощался" с сотрудником, тот мог бы пойти в суд и выиграть его.
Более того, чаще всего, отмечает юрист Александр Плахотник, судьи обязывают выплатить зарплату за весь период, когда сотрудник не мог попасть на рабочее место из-за незаконного увольнения.
Новые причины для увольнения:
- по желанию работодателя;
- повторное за 180 дней нарушение трудового договора (без указания, какого именно пункта).
"Перечень условий трудового договора, нарушение которых является основанием для его прекращения в соответствии с настоящей статьей, определяется в трудовом договоре", - говорится в документе.
А если сотрудник откажется подписывать соглашение, то работодатель его может просто заранее предупредить.
"В случае отказа работника подписывать дополнительное соглашение, предусматривающее расторжение трудового договора на этом основании, трудовой договор расторгается работодателем в одностороннем порядке путем предоставления работнику в соответствии с установленными трудовым договором", - говорится в документе.
Все причины для увольнения:
- истечение срока трудового договора;
- согласие сторон;
- расторжение трудового договора по инициативе работника (статьи 33, 34);
- расторжение трудового договора по инициативе работодателя (статьи 35-40);
- независимые от воли сторон основания (статьи 42-46);
- основания, предусмотренные трудовым договором (статья 47);
- другие основания, предусмотренные законом.
Правда, если работодатель хочет уволить, он должен предупредить за:
- не менее 15 дней - если работает 6 месяцев;
- не менее 30 дней - если работает больше 6 месяцев;
- не менее чем за 60 дней - если работает до пяти лет;
- не менее чем за 90 дней - если работает до 10 лет.
Про беременных сотрудников
По новому КЗоТу защищать от увольнения будут только до 70 дней до родов и 56 дней после родов.
В мировой практике увольнение беременных женщин - это нормальное явление. Но нельзя сказать, что они менее социально защищены, просто беременные женщины и женщины с детьми имеют абсолютно равные права для трудоустройства наравне с другими.
Опять же, беременные женщины и женщины с маленькими детьми не являются плохими работниками, а возможно, даже лучшими, потому что они более мотивированы лучше работать, чтобы обеспечить лучшую жизнь себе и своему ребенку.
Конечно, есть такие моменты, когда женщины, уже намереваясь забеременеть, намеренно устраиваются на работу, чтобы просто потом получить декретные выплаты. Да, возможно это связано с такими прецедентами, и работодатели, сталкиваясь с таким опытом, хотят себя защитить.
Как сообщал "Апостроф", эксперты считают, что правила трудовых отношений должны быть простыми и понятными.