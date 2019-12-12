RU  UA  EN

четверг, 12 декабря
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.40
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

12 декабря

11:20
Это вам не "Олимпик": болельщики ярко отреагировали на вылет "Шахтера" из Лиги чемпионов
11:17
Тина Кароль и Юлия Санина выпустили совместный трек "Вільна" - текст певицам написала alyona alyona
10:15
Где смотреть онлайн Динамо - Лугано: расписание трансляций
10:14
Кейт Миддлтон в тиаре принцессы Дианы блистала на приеме в Букингемском дворце: фото
09:53
"Аталанта" повторила рекорд Лиги чемпионов: к этому всегда причастны украинцы
09:10
Динамо - Лугано: прогноз букмекеров на матч Лиги Европы
07:50
Бавария - Тоттенхэм - 1:3 Видеообзор
07:00
Байер - Ювентус - 0:2 Видеообзор
07:00
Как приготовить отменное фуа-гра дома: пошаговый рецепт и советы
00:59
Драма в Харькове и достижение "Баварии": все результаты Лиги чемпионов 11 декабря
00:38
Лига чемпионов: Роналду принес "Ювентусу" победу в матче престижа
00:32
Лига чемпионов: определились все участники плей-офф и составы корзин
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Удар по карману и не только: какие "сюрпризы" готовят украинцам в новом Трудовом кодексе

четверг, 12 декабря 2019, 10:05
переглянути новину українською

В проект нового Кодекса законов о труде (КЗоТ) внесли много изменений, которые касаются трудовой книжки, доплат за работу на выходных и увольнений.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на издание "Обозреватель".

Так, в Украине уже вскоре все трудовые книжки могут перевести в онлайн, доплаты за работу на выходных сократить в пять раз (следовательно, снизится и общий размер зарплаты), а для увольнения будет достаточно желания работодателя.

Работать на армию (альтернативная служба), по решению суда или во время военного положения придется, даже если не хочется, говорится в неофициальном проекте документа.

С другой стороны, если работодатель принуждает работать ночью или на выходных, платить будут меньше. Сейчас официально действует двойная ставка. К примеру, если за рабочий день в понедельник платят 500 грн, то за работу в законный выходной в субботу должны заплатить минимум 1 тыс. грн.

Неприятные сюрпризы:

  • доплату за работу на выходных сократят в 5 раз;
  • причин для увольнения станет больше. Уволить смогут почти просто так;
  • краткосрочные контракты смогут заключать на период до 5 лет - он не будет автоматически становиться бессрочным.

Новый КЗоТ якобы ударит по кошелькам работоголиков. К примеру, в субботу вместо 1 тыс. смогут заплатить всего 600 грн.

"Оплата труда за работу в выходные или нерабочие дни осуществляется в повышенном размере, определенном трудовым договором и/или соответствующим коллективным договором. С учетом такого повышения оплата труда должна быть как минимум на 20 процентов выше оплаты труда работника в пределах установленной в трудовом договоре нормы труда", – говорится в проекте.

Раньше доплата была на уровне не меньше 100%, а в новых правилах - 20%. Однако и сейчас работодатели далеко не всегда выполняют требование закона и платят в лучшем случаю обычную ставку.

Из обещанных новаций – отказ от "бумажных" трудовых книжек. Работодатели будут входить в реестр социального страхования, там увидят, где раньше работал сотрудник, и зарегистрируют новое рабочее место.

Причины увольнения

В статье 35-й законопроекта работодателю дают право по собственному желанию увольнять сотрудника. Раньше нужно было указывать основания для такого решения. Если бы работодатель просто так "попрощался" с сотрудником, тот мог бы пойти в суд и выиграть его.

Более того, чаще всего, отмечает юрист Александр Плахотник, судьи обязывают выплатить зарплату за весь период, когда сотрудник не мог попасть на рабочее место из-за незаконного увольнения.

Новые причины для увольнения:

  • по желанию работодателя;
  • повторное за 180 дней нарушение трудового договора (без указания, какого именно пункта).

"Перечень условий трудового договора, нарушение которых является основанием для его прекращения в соответствии с настоящей статьей, определяется в трудовом договоре", - говорится в документе.

А если сотрудник откажется подписывать соглашение, то работодатель его может просто заранее предупредить.

"В случае отказа работника подписывать дополнительное соглашение, предусматривающее расторжение трудового договора на этом основании, трудовой договор расторгается работодателем в одностороннем порядке путем предоставления работнику в соответствии с установленными трудовым договором", - говорится в документе.

Все причины для увольнения:

  • истечение срока трудового договора;
  • согласие сторон;
  • расторжение трудового договора по инициативе работника (статьи 33, 34);
  • расторжение трудового договора по инициативе работодателя (статьи 35-40);
  • независимые от воли сторон основания (статьи 42-46);
  • основания, предусмотренные трудовым договором (статья 47);
  • другие основания, предусмотренные законом.

Правда, если работодатель хочет уволить, он должен предупредить за:

  1. не менее 15 дней - если работает 6 месяцев;
  2. не менее 30 дней - если работает больше 6 месяцев;
  3. не менее чем за 60 дней - если работает до пяти лет;
  4. не менее чем за 90 дней - если работает до 10 лет.

Про беременных сотрудников

По новому КЗоТу защищать от увольнения будут только до 70 дней до родов и 56 дней после родов.

В мировой практике увольнение беременных женщин - это нормальное явление. Но нельзя сказать, что они менее социально защищены, просто беременные женщины и женщины с детьми имеют абсолютно равные права для трудоустройства наравне с другими.

Опять же, беременные женщины и женщины с маленькими детьми не являются плохими работниками, а возможно, даже лучшими, потому что они более мотивированы лучше работать, чтобы обеспечить лучшую жизнь себе и своему ребенку.

Конечно, есть такие моменты, когда женщины, уже намереваясь забеременеть, намеренно устраиваются на работу, чтобы просто потом получить декретные выплаты. Да, возможно это связано с такими прецедентами, и работодатели, сталкиваясь с таким опытом, хотят себя защитить.

Как сообщал "Апостроф", эксперты считают, что правила трудовых отношений должны быть простыми и понятными.

Фотовзгляд

Все галереи
Киев готовится к Новому году. Как выглядит новогодняя ёлка на Софийской площади

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

"Слуга народа" взорвала Россию: почему сериал сняли с эфира и чего так боятся в Кремле

Потеплеет до +8: синоптики порадовали прогнозом на выходные

Перевозка детей в автокреслах: почему это обернулось хаосом

А доказательства где? Почему не стоит верить всем запретам, а необходимо требовать научного обоснования

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: