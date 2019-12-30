Появилась меткая фотожаба на новый Трудовой кодекс в Украине

Украинцы обсуждают в социальных сетях возможные изменения в Трудовой кодекс, которые лично предложил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов.

Так, Богдан Тицкий на своей странице в Facebook опубликовал фотожабу на данную тему.

В частности, автор работы высмеял предложение министра, в котором говорится, что работодатель может принудить своего подчиненного выйти на работу в ночь или же на выходных и праздниках. При этом оплата труда в такие дни останется прежней, хотя в данный момент в Украине официально действует двойная ставка.

К примеру, если за рабочий день в понедельник работнику заплатят 500 гривен, то за работу в законный выходной в субботу должны заплатить минимум 1 тысячу гривен.

Напомним, что Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины рассматривает возможность пересмотра курса доллара на 2020-2022 годы.