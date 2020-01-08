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Сети повеселило видео, как свиньи в России "опохмеляются" в магазине коньяком

среда, 08 января 2020, 02:28
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В российской Тюмени в супермаркет ворвались три свиньи, которые начали поедать продукты с полок, а затем набросились на спиртное.

Как пишут российские СМИ, животные были домашними и просто сбежали от своего хозяина.

Сперва свиньи принялись поедать свежую зелень с прилавков, после чего разбили полку со спиртным и начали слизывать коньяк с пола.

Интересно, что животных никак не смущал тот факт, что в магазине находилось много покупателей.

Тем временем в сети начали активно обсуждать ролик. Некоторые сравнили это с мародерами, которые в 2014 году разграбили крупные супермаркеты в Донецке.

Напомним, что 4 января вечером в одном из супермаркетов города Сум заметили птицу, которая спокойно сидела на одном из прилавков крупного супермаркета.

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