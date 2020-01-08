Крушение самолета МАУ в Иране: сеть взволновали странные детали на фото

На снимках с места крушения украинского самолета "Боинг" в Иране, где погибли около 180 человек, среди которых 15 украинцев, были обнаружены признаки авиационной атаки на борт.

Об этом говорится на канале "Украинский Диалог" в Telegram.

Так, на частях обшивки гражданского борта были замечены характерные для попадания ракеты отверстия.

"Авиаторы заметили характерные признаки комбинированных поражающих элементов. Очень интересный оборот", - отмечается на канале.

При этом на сайте посольства Украины в Тегеране исчезла запись о том, что крушение украинского "Боинга" произошло не вследствие теракта. Об этом у себя на канале в Telegram сообщил бывший народный депутат Украины Игорь Мосийчук.

"С сайта Украинского посольства в Тегеране исчезла информация о невозможности теракта при авиакатастрофе нашего самолета", - указал политик.

Как сообщал "Апостроф", ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил начать расследование катастрофы самолета МАУ в Иране и инициировал проверку всех гражданских самолетов.