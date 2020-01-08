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Зеленский принял жесткое решение из-за крушения самолета МАУ в Иране

среда, 08 января 2020, 10:40
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Президент Украины Владимир Зеленский поручил начать расследование катастрофы лайнера компании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) и инициировал проверку всех гражданских самолетов.

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Об этом сообщается в официальном Telegram-канале президента.

Поручение об открытии криминального производства по катастрофе самолета Зеленский передал Генеральному прокурору. По словам президента, должна быть создана комиссия из представителей силовых и профильных ведомств, которые ответственны за гражданскую авиацию.

"Должны отработать все возможные версии. Независимо от выводов о причинах катастрофы в Иране, будет проведена проверка летной годности всего гражданского флота", – говорится в сообщении.

Как ранее сообщал "Апостроф", в компании "Международные авиалинии Украины" заявили, что самолет, который разбился в Иране, был исправным.

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