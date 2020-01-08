Авиакатастрофа МАУ в Иране: обнародован полный список погибших

В сети опубликовали список погибших людей, которые летели самолетом МАУ, что разбился в Иране.

В ИРАНЕ РАЗБИЛСЯ УКРАИНСКИЙ САМОЛЕТ С БОЛЕЕ ЧЕМ СОТНЕЙ ПАССАЖИРОВ: ВСЕ, ЧТО ИЗВЕСТНО НА ДАННЫЙ МОМЕНТ

Об этом сообщает ресурс "Киев Оперативный".

По разным данным, на борту "Боинг 737" находились от 167 до 180 пассажиров.

Напомним, 8 января в городе Тегеран из-за технических проблем сразу после взлета разбился"Боинг 737", принадлежащий авиакомпании "Международные авиалинии Украины". Также авиалайнер загорелся после падения. Глава Тегеранского центра неотложной помощи заявил, что тела погибших будет трудно опознать из-за высокой степени повреждений.

Как ранее сообщал "Апостроф", на борту потерпевшего крушение в Иране пассажирского самолета компании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) находилось, по предварительной информации, 11 украинцев.