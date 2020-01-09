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Кому в Украине повысят пенсии в январе: полный перечень категорій

четверг, 09 января 2020, 10:59
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Фото: Facebook

С 1 января 2020 года украинские военные пенсионеры и бывшие сотрудники милиции будут получать повышенный размер пенсионных выплат.

Изменения предусмотрены постановлением Кабмина от 24 декабря 2019 года №1088.

Среди тех, кого они затронут - военные и другие лица, которым пенсия назначена по Закону "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц" до 1 марта 2018 года и пересчитана с 1 января 2018 года. Таким пенсионерам будут выплачивать повышенный размер пенсии с учетом 100 процентов суммы повышения, определенной на 1 марта 2018 года.

Бывшим милиционерам с 1 января 2020 года будет выплачиваться пенсия, которая с 1 января 2016 года рассчитана из размера денежного обеспечения по приравненной должности полицейского. В эти выплаты будут учтены доплаты к предыдущему размеру пенсии, повышения, индексации и других доплаты, кроме повышений, дополнительной пенсии, целевого пособия, пенсии за особые заслуги перед Украиной.

Пенсионерам, которые были сотрудниками милиции, также будут ежемесячно компенсировать неполученную разницу между месячным размером повышенной пенсии, рассчитанной с 1 января в 2016 г., и месячным размером пенсии, полученной с 1 января в 2016 г. по 31 декабря в 2017 г. Эти доплаты будут проводить до полного погашения суммы разницы.

Как сообщал Апостроф, в 2020 году украинских пенсионеров ждет повышение минимальной пенсии.

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