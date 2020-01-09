Осталось трое детей: названо имя молодого бойца ВСУ, погибшего на Донбассе

На Донбассе 5 января погиб 24-летний военнослужащий Руслан Насальский, он родом из Черкасской области.

Об этом сообщили на сайте Черкасской облгосадминистрации.

"5 января 2020 в зоне проведения операции объединенных сил у населенного пункта Павлополь Волновахского района погиб военнослужащий-контрактник из Умани Руслан Насальский", – говорится в сообщении.

Мужчина был родом из села Фурманка, Уманского района. 8 января его там похоронили.

В госадминистрации отметили, что боец служил в 109-м отдельном горно-штурмовом батальоне, прошел Иловайский котел, был ранен. У парня остались мать, младшая сестра, жена и трое детей.

Фото: Facebook

Как ранее сообщал "Апостроф", в штабе ООС подсчитали потери, которые понесли на Донбассе боевики в прошедшем 2019 году.