Украинцы смогут увидеть лунное затмение 10 января: названо точное время

В пятницу, 10 января, можно будет наблюдать так называемое полутеневое лунное затмение, которое совпадет с "Волчьим полнолунием".

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на публикацию астрономов на сайте Accuweather.

Отмечается, что во время этого затмения яркость Луны в небе над Землей снизится, поскольку спутник будет проходить через внешнюю тень планеты. Таким образом часть Луны окажется скрытой и ее не будет видно. Увидеть это можно будет и без телескопа, если внимательно присмотреться. В частности, в хорошую погоду в Азии, Австралии, Африке и Европе (в том числе, и в Украине), на северо-западе Северной Америки и на востоке Южной Америки явление будет хорошо видно.

Полутеневое лунное затмение продлится около 4 часов, с 19:07, а максимальная его фаза будет в 21:10.

На профильных сайтах из США пояснили специфику и происхождение названия такого полнолуния.

"Полнолуние в январе называлось Волчьим Полнолунием, потому что в это время чаще слышали волков. Волки, как правило, воют, чтобы определить территорию, найти членов стаи и собраться для охоты", — пояснили астрономы в публикации на сайте "Альманах Старого Фермера".

Как сообщал "Апостроф", ранее жители Азии и Африки наблюдали солнечное затмение в виде "огненного кольца".