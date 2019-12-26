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"Огненное кольцо" посреди неба: опубликованы новые фото солнечного затмения 26 декабря

четверг, 26 декабря 2019, 17:32
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Последнее в этом десятилетии солнечное затмение, которое могли наблюдать в четверг, 26 декабря, жители Азии, Австралии и Африки, не оставило равнодушными пользователей сети.

Красочными фотоснимками этого явления продолжают делиться в соцсетях.

Как известно, прошедшее затмение было уникально тем, что создало вокруг себя своеобразное "огненное кольцо". По словам специалистов NASA, кольцевое затмение случается реже, чем обычное, поскольку требует особенных условий.

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Для жителей Европы и других частей света затмение Солнца прошло незамеченным.

Как сообщал "Апостроф", ранее в NASA рассказали о важных открытиях, которые зонд Parker сделал в ходе миссии на орбите Солнца. В частности зонд зафиксировал, что солнечный ветер исходит из дыры в короне звезды, где воздух холоднее.

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