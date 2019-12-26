"Огненное кольцо" посреди неба: опубликованы новые фото солнечного затмения 26 декабря

Последнее в этом десятилетии солнечное затмение, которое могли наблюдать в четверг, 26 декабря, жители Азии, Австралии и Африки, не оставило равнодушными пользователей сети.
Красочными фотоснимками этого явления продолжают делиться в соцсетях.
Как известно, прошедшее затмение было уникально тем, что создало вокруг себя своеобразное "огненное кольцо". По словам специалистов NASA, кольцевое затмение случается реже, чем обычное, поскольку требует особенных условий.
Для жителей Европы и других частей света затмение Солнца прошло незамеченным.
Как сообщал "Апостроф", ранее в NASA рассказали о важных открытиях, которые зонд Parker сделал в ходе миссии на орбите Солнца. В частности зонд зафиксировал, что солнечный ветер исходит из дыры в короне звезды, где воздух холоднее.