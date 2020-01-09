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Украину накроют дожди и мокрый снег: синоптики дали прогноз на 9 января

четверг, 09 января 2020, 06:20
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Мокрый снег в Украине Фото: Скриншот

В четверг, 9 января, часть Украины будет накрыта осадками в виде дождя и мокрого снега, в то же время температура существенно не изменится.

Об этом сообщается на сайте Украинского гидрометцентра.

Так, уточняется, что осадки будут на западных территориях страны, а также в центре и на севере. Дождь со снегом, в частности, ожидается в Сумской, Полтавской, Черниговской, Киевской и Кировоградской области в центре; в Житомирской, Ровенской, Полтавской, Луцкой, Винницкой, Хмельницкой области, а также во Львове, Тернополе, Ивано-Франковске и на Закарпатье.

Температура воздуха, по прогнозам синоптиков ожидается следующей – от 0 до +2 в северных и центральных областях, +1+3 – на Западе, +1+3 – на Юге и от -1 до +1 на Востоке. В последних двух регионах облачно, осадков не ожидается.

Как сообщал "Апостроф", ранее синоптики заявили, что в 2020 году в Украине весна будет холодной, также относительно прохладным будет лето.

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