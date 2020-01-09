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Ушли в небо: опубликовано последнее фото экипажа разбившегося в Иране самолета

четверг, 09 января 2020, 08:59
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Члены экипажа самолета компании "Международные авиалинии Украины", который разбился в среду, 8 января, в Тегеране (Иран), последний раз сфотографировались возле отеля накануне авиакатастрофы.

Снимок был опубликован на Instagram-странице бортпроводницы МАУ по имени Юлия.

Как сообщила автор в своей "сториз", члены экипажа "Боинга", который выполнял рейс PS752, последний раз сфотографировались перед выходом из отеля за день до полета, который так трагически оборвался.

Этот снимок стал последним в их жизни.

Как сообщал "Апостроф", президент Украины Владимир Зеленский объявил 9 января днем национального траура и пообещал помощь от государства семьям украинцев, погибших в авиакатастрофе украинского самолета в Тегеране (Иран).

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