Украина в одиночку не победит Россию, надо действовать двумя путями - Ребекка Хармс

О перспективах европейской политики в 2020 году, о вопросах экологии и беженцев, об агрессивной политике России и роли Европы в установлении мира в Украине "Апостроф" поговорил с бывшим членом Европарламента от немецкой партии "Союз 90/Партия Зеленых" и режиссером-документалистом РЕБЕККОЙ ХАРМС.

- Какие, по вашему мнению, главные события, которые произошли в ЕС в 2019 году?

- Начну с того, что Урсула фон дер Ляйен стала первой женщиной-президентом Еврокомиссии. Она смогла достичь почти полного гендерного баланса в коллегиуме членов комиссии. При фон дер Ляен первым европрокурором стала Лаура Кевеш (румынский антикоррупционер, которая известна своей бескомпромиссностью, - "Апостроф"), а Кристин Лагард теперь возглавляет Центральный Банк ЕС. Это невиданный прорыв в том, что женщины заняли топ-позиции в Европе.

Также выделю действия Бориса Джонсона - он принес финальное решение по Brexit. Джонсон, как и Трамп - это вызов для Запада: они ставят под сомнение ценность либеральной демократии и презирают достижения ЕС. Поэтому Евросоюзу и всем его членам нужно продемонстрировать, почему мы сильнее в альянсе и единства демократии. Совместные ответы на вызовы необходимы для будущих фундаментальных основ безопасности ЕС, соблюдения прав человека и дальнейшего расширения.

Еще один важный вызов - кризис беженцев, который снова усилился в районе Средиземноморья. Начиная с 2015 года ЕС не смог прийти к адекватному и реально действующему компромиссу относительно того, что с этим делать.

Фон дер Ляйен, тем не менее, хорошо себя проявила в продвижении к оформлению Зеленого нового курса, который должен стать новым общим соглашением по вопросам климата, окружающей среды, инноваций и трудоустройства.

- Видите ли вы какие-то значительные изменения после того, как в 2019 году избрали новых лидеров ЕС? Чего нового мы услышим от ЕС в 2020 году?

- После обновления Еврокомиссии проблемы и цели остаются теми, же что и были. Кризис беженцев и миграции, глобальное потепление - на решение всех этих вопросов будет давить общественность. Многие люди, особенно молодежь, хотят увидеть быстрые действия. Еврокомиссия имеет определенное влияние и ответственность, но эффект будет достигнут только в случае успешной сделки между Советом ЕС и правительствами стран-членов. Чудо произойдет, если эти институции придут к согласию в Брюсселе.

- А что ждать от эпической истории с Brexit? Как вы оцениваете дальнейшее развитие ситуации?

- Выборы в Британии наконец внесли ясность по Brexit. И после странной бесконечной истории я рада, что наконец пришла ясность (во время внеочередных парламентских выборов победу в Британии получили консерваторы и Борис Джонсон заявил, что страна выйдет из ЕС 31 января 2020, - "Апостроф"). Надеюсь, ЕС сможет теперь уделить внимание другим вызовам. Держу пальцы скрещенными. Ради граждан Великобритании и ЕС.

Выборы в Британии наконец внесли ясность по BrexitФото: Getty images

Меня беспокоит судьба шотландцев и ирландцев, и я отчетливо понимаю, что многие из них не захотят выходить из ЕС. В связи с этим они вновь обсуждают независимость от Лондона, а потому стабильности в 2020 году на Туманном Альбионе ждать, как и в течение многих последующих лет, не приходится.

- Усилится ли российское влияние в ЕС в 2020 году?

- Проект "Северный поток 2" показал, насколько сильно Россия влияет на Германию и некоторые другие европейские страны. В последние дни в Германии разгорелись странные дискуссии о санкциях, которые благодаря двухпартийному решению наложили в Вашингтоне на компании, задействованные в газовом соглашении и прокладке труб. В Германии часто звучит позиция о том, что это санкции против суверенитета Евросоюза. В этом нет ничего нового. Таким образом Путин еще более эффективно раскалывает ЕС изнутри и усиливает напряженность в отношениях с США - и это вопрос безопасности, который остается актуальным уже длительное время.

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- Какие перспективы вы видите в Нормандском формате?

- Германия и Франция помогут Украине получить положительный результат в этом формате только в том случае, если не позволят Владимиру Путину установить подконтрольные ему формирования на оккупированной части Украины. Главные действующие лица ЕС должны отстаивать украинский суверенитет, потому что это вопрос европейской безопасности. Если они этого не сделают, то только ослабят и без того шаткие отношения в ЕС.

- Сможет ли Украина приблизиться к завершению войны с Россией?

- Один на один Украина не может победить Россию. Будущее Донбасса и Крыма очень сильно зависит от желания западных партнеров заступиться за Украину. Лично я уже годами придерживаюсь мнения, что мы должны следовать двумя путями. Первый - это поддерживать Украину, которая страдает от войны и оккупации. Второй - сфокусироваться на имплементации Минска в части отвода российских сил, что связано с поддержкой мощной международной наблюдательной миссии.

Без международного мониторинга нет шанса даже на прекращение огня. Запад не должен поддерживать идеи Путина по выборам и специальному статусу. Как так получается, что президент, который не позволяет демократические выборы у себя дома, до одури требует выборов на Донбассе?

- Расскажите о ситуации в Германии? Что ждет Украину, ЕС и мир, если Frau Bundeskanzlerin Ангела Меркель потеряет свои полномочия в этом году? Возможно ли это?

- Немецкое общество все еще находится в фазе принятия той мысли, что Меркель может покинуть пост. Она сделала определенные шаги, чтобы подготовиться. Интересно, что ни конкуренты из ее партии CDU (Христианско-демократический союз Германии, - "Апостроф"), ни коалиционные партнеры из SPD (Социал-демократическая партия Германии, - "Апостроф") не сомневаются, что коалиция может выдвинуть новые лица.

В то же время могу сказать, что в 2020 году она не потеряет власть. Я надеюсь, что те, кто хочет перенять управление, имеют еще время, чтобы подготовиться. Но кажется, что после Меркель CDU сдвинется чуть правее, а SPD - левее и останется много пространства для моей партии "Зеленых".

- Американский журнал Fortune предполагает, что в конце 2020 цена за баррель нефти упадет и будет на уровне около $60. Как вы могли бы прокомментировать нефтегазовую ситуацию?

- Если ЕС все правильно сделает при принятии Зеленого нового курса, то он сделает шаг прочь от ископаемого топлива. Вместо инвестирования в новую инфраструктуру ископаемых топливных ресурсов нам надо подумать о стратегии, направленной на улучшении ситуации с климатом. Чем меньше денег мы даем России и саудитам, тем лучше наша безопасность и климат. Если мы вместо того, чтобы импортировать сжиженный газ из США, инвестируем в возобновляемые источники энергии и эффективность, это будет лучше для климата, промышленности и занятости в ЕС. Мы должны инвестировать в наше будущее, а не в путинскую или чью-то другую армию, а также в их мечты о монопольной власти.

Ветровые турбиныФото: pixabay.com

- К слову, в той же статье Fortune предсказывают новую "арабскую весну" в следующем году. Вы верите в такую возможность?

- Протесты, которые проходили в Ираке, будут продолжаться и распространяться по региону. Жесткая реакция власти показала, чего стоит ожидать протестующим. Трудно сказать, будет ли вмешиваться в процесс ЕС и может ли он вмешаться вообще. Даже Турция, будучи членом НАТО и ведя переговоры о членстве в Евросоюзе, абсолютно не волнуется о позиции и требованиях Европы. Беспокоит и вопрос, как ЕС будет реагировать на растущее число беженцев из региона.

Поскольку Россия, Иран и, время от времени, Турция воюют в Сирии, я согласна с теми экспертами, которые считают, что регион останется полем боя и в дальнейшем. Запад потерпел поражение в самом начале войны в Сирии, Путин этим воспользовался. А сейчас похоже, что турецкий президент Реджеп Эрдоган хочет доказать Евросоюзу и НАТО, что идеи их партнерства и членства никогда не стоили бумаги, на которой они были написаны.

- Возвращаясь к теме экономики и энергетики. Этот год был беспрецедентно экологичным. "Зеленая" энергия, всемирное потепление и природные катаклизмы были в центре внимания. Грета Тунберґ стала человеком года по версии журнала TIME. Экологичность и отказ от продуктов животного происхождения привлекает все больше селебрити и обычных потребителей. Каким вы видите дальнейшее развитие данных трендов?

- Я пришла в политику как эколог - это причина, почему я присоединилась к "Зеленым". Я очень ценю новое климатическое движение, благодаря которому так много молодых людей были привлечены Гретой и ее школьными забастовками. Чтобы успешно бороться против глобального потепления, нам нужно построить более широкий консенсус.

Нужен консенсус относительно того, как изменить энергетическую систему, наши способы производства, наши продукты, наш образ жизни. Консенсус должен включать в себя не только школьников движения "Пятницы ради будущего" (движение основано Гретой Тунберг, - "Апостроф"), но и работников, представителей профсоюзов, промышленности, предпринимателей и фермеров. Я вижу главную задачу ответственных политиков в работе над сценариями, которые люди смогут понять и которые создадут доверие к новой дружественной к климату инфраструктуре, производству или сельскому хозяйству.

Изменения, которые необходимы для достижения Парижского соглашения (по климату, - "Апостроф"), огромны. Даже несмотря на то, что мы уже имеем климат-френдли-технологии, все это займет время. Чем большего консенсуса мы достигнем сегодня, тем больше мы достигнем для будущего.

Для меня все эти задачи - это проверка демократического общества. Поляризация общества по климатическим вопросам, которую можно наблюдать, например, в Германии, является серьезным препятствием к борьбе с глобальным потеплением. Но вы не можете изменить общество полностью, если у вас нет длительной и широкомасштабной поддержки.

- Но многие называют идеи Греты популистскими...

- Грета - очень интересная молодая женщина, которая удивительным образом смогла снова привлечь внимание всемирного сообщества к угрозам климатических изменений. Такое внимание необходимо. Я помню начало нашей борьбы за экологию, и должна признать, что мы тоже упрощали решение проблем, которые видели перед собой. Имея опыт в экологических движениях и политике, я вижу перспективу.