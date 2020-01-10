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В Украине провели испытания обновленного боевого самолета: фото

пятница, 10 января 2020, 16:40
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В конце 2019 года состоялся первый успешный испытательный полет украинского нового модернизированного самолета МиГ-29МУ2.

Об этом сообщает издание АрмияInform.

Сейчас продолжаются летно-конструкторские испытания исследовательного образца модернизированного самолета. В конце прошлого года образец МиГ-29МУ2 был замечен вне ангара.

Модернизация самолета МиГ-29, которая была проведена на Львовском авиационно-ремонтном заводе, была разработана с помощью предприятий украинского оборонно-промышленного комплекса. В результате этой модернизации была усовершенствована возможность воздушного судна по нанесению высокоточных ударов по наземным целям.

Отмечают, что на МиГ-29МУ2 возможна установка ракетно-бомбового вооружения с телевизионными головками наведения типа Х-29Т и КАБ-500КР. В то же время на самолете установлены системы VOR, ILS, DME - бортовая аппаратура, которая позволит в автоматическом режиме осуществлять контроль за посадкой самолета и выполнять полеты на международных трассах.

После того как МиГ-29МУ2 совершил первый полет продолжается ряд мероприятий по окончанию которых будут проходить государственные испытания модернизированного самолета.

Напомним, впервые за все время независимости страны, бригада украинской транспортной авиации построила боевой порядок сразу из четырех самолетов.

Как сообщал "Апостроф", ранее во Львове успешно провели ремонт и летные испытания учебно-боевого самолета МиГ-29УБ.

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