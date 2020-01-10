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В Украину идет потепление: детальный прогноз до конца недели

пятница, 10 января 2020, 06:20
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Фото: Фото из открытых источников

В ближайшие дни в Украине потеплеет еще значительнее, учитывая атмосферный фронт, который принес с собой дожди, но без снега также не обойдется.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, в пятницу, 10 января, задождит в Черновцах, Львове, Тернополе, Ровно и в центральной части. Днем температура воздуха будет колебаться в пределах +2…+4. Еще теплее будет, например в Ужгороде, Одессе, где термометры покажут +4…+6. Ночью температура, в зависимости от местности, будет варьироваться от -1…+3.

В субботу, 11 января, дожди захватят большую часть страны, кроме юга и Ужгорода, где ожидается даже солнечная погода. Температура воздуха будет держаться в пределах предыдущего дня.

А в воскресенье, 12 января, солнце выглянет на большей части Украины, за исключением восточных областей, где ожидаются осадки в виде дождя и снега.

Как сообщал "Апостроф", ранее синоптики дали детальный прогноз погоды на январь и февраль в Украине.

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