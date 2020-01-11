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На Донбассе "200 бригаду" пополнил пророссийский казачок: опубликованы фото

суббота, 11 января 2020, 03:31
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В сети назвали имя и показали фото боевика ДНР-ЛНР, который воевал на Донбассе.

Об этом сообщает Necro Mancer в Twitter.

"Лепихов Александр Михайлович (Петровское, 02/10/1971) стал груз200 до 07/01/20", - говорится в сообщении.

Обстоятельства смерти боевика требуют уточнения.

Он был родом из города Петровское, Луганской области.

Напомним, что на Донбассе погиб очередной боевик группировки ДНР Александр Дулатов 1991 года рождения, в сети подозревают, что его ликвидировали "свои" после задержания.

Как сообщал "Апостроф", 1 декабря на Донбассе был ликвидирован боевик Леонид Афенкин, совершавший военные преступления под кличкой "Лысый".

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