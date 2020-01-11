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МАУ опровергло заявление Ирана и описало последние минуты рейса

суббота, 11 января 2020, 13:47
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Фото: Слово и Дело

Вице-президент МАУ Игорь Сосновский рассказал о последних минутах самолета, который сбили в Иране в ночь на 8 января.

Об этом узнал корреспондент "Апострофа" во время пресс-конференции в Борисполе.

"После взлета экипаж вышел на связь (Иран заявлял иначе), следовали строго с разрешения диспетчера. Спокойно доложили о взлете и получили разрешение. Действовали строго по информации диспетчера. Сейчас сложно что-то скрыть. Никому не нужны данные флайтрекордера. На земле остались переговоры экипажа, которые докажут правильность его действий. Никакого отклонения от маршрута не было и близко. Аэропорт был полностью открыт был в полной работоспособности. Никаких запретов на полеты не было. Аэропорт работал в штатном режиме. Через 1:38 после нашего рейса взлетели две иранские компании и аэропорт продолжил работу в штатном режиме, как будто ничего и не было", - рассказал он.

По его словам, в аэропорт Тегерана МАУ летал 5 лет 5 раз в неделю.

"Летчики не могли знать о том, что стреляли. Это не дело гражданской авиации. Если они откуда-то куда-то стреляют, то обязаны были закрыть аэропорт. Это абсолютная безответственность. Тот поворот, который осуществлял пилот, все маневры были определены башней. Такова траектория движения почти всех бортов, вылетающих из этого аэропорта. Пилот полностью выполнял команду диспетчера", - отметил представитель МАУ.

Напомним, трагедия произошла 8 января в городе Тегеран. На борту самолета были 167 пассажиров и члены экипажа, все погибли на месте. Эксперт называл несколько причин авиакатастрофы.

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