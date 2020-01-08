Авиакатастрофа самолета МАУ в Иране: озвучены главные версии трагедии

Есть четыре причины авиакатастрофы украинского самолета МАУ, который разбился в Иране.

В ИРАНЕ РАЗБИЛСЯ САМОЛЕТ МАУ: ФОТО, ВИДЕО И СПИСКИ ПОГИБШИХ

Об этом сообщает эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока аналитического центра "Украинский институт будущего" Илия Куса в Facebook.

Он подчеркнул, что СМИ рассматривают в основном версию о "технической неисправности" Boeing 737. Однако, по словам эксперта, сложно не связать крушение самолёта с американско-иранским противостоянием.

"Ситуация очень тяжелая и сложная. Надо понимать, что это произошло вскоре после ракетных ударов Ирана по военным объектам США. Все были в напряге, ожидая продолжения обстрелов. Я в Telegram их отслеживал как раз до 5 утра, когда все было кончено", - отметил он.

Куса привел четыре вероятные причины крушения воздушного судна:

Техническая неисправность, как многие и говорят. Удар ракетой. "То, что творилось с 1 ночи до 4 утра вполне могло зацепить любой самолет. В небе ракеты, самолеты-перехватчики подняты в воздух, системы ПВО на стрёме. А самолёты продолжали вылетать из Тегерана". Теракт на борту. "Опять же, в контексте происходящего, учитывая наэлектризованность атмосферы в регионе и массовую истерию в Ираке и Иране, все возможно". Столкновение с дроном. "Вероятнее всего, американским. Их там в небе было дофига сразу после ракетных ударов. Они небольшие, их сложно заметить".

"Сейчас будет очень много спекуляций на эту тему, с учётом последних событий. Я все таки предлагаю дождаться анализа "черного ящика" с борта самолёта и не делать поспешных выводов", - резюмировал эксперт.

Как сообщал "Апостроф", с 9 января до выяснения причин крушения самолета Boeing авиакомпании МАУ украинским авиакомпаниям будут запрещены полеты в небе над Ираном.