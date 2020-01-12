RU  UA  EN

воскресенье, 12 января
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.75
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

12 января

16:58
В Киеве за "работой" сняли на видео известного вора-рецидивиста
16:23
Возникают сомнения: в сети бурно обсуждают заявление МВД о раскрытии убийства Окуевой
15:39
Синоптик рассказала о погоде на праздники Маланки и Василя
14:49
Аваков заявил о раскрытии убийства Амины Окуевой: фото и видео задержания подозреваемых
14:27
В Запорожье мать напала на своих 5 детей с ножом: фото, видео и все детали истории
13:39
В Японии создали необычного "новорожденного" робота: опубликованы фото и видео
13:20
Виноваты обе стороны: всплыли фото и интересные детали массовой драки с евреями в Умани
12:44
В Умани вооруженная толпа напала на евреев: фото
12:19
Популярный у украинцев курорт затопило из-за сильных ливней: фото и видео
11:32
Освобожденный из плена Асеев рассказал о схваченной боевиками ДНР украинской патриотке: видео
11:10
Полный штиль: в сети показали яркое фото заснеженных украинских Карпат
10:43
Насколько отличаются цены на продукты в Украине и ЕС: опубликованы фото
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Возникают сомнения: в сети бурно обсуждают заявление МВД о раскрытии убийства Окуевой

воскресенье, 12 января 2020, 16:23
переглянути новину українською
Фото: Facebook

Информация о задержании группы киллеров, которые подозреваются в убийстве Амины Окуевой и покушении на жизнь Адама Осмаева в 2017 году, вызвала противоречивую реакцию в сети.

Комментаторы в социальных сетях не полностью доверяют таким сообщениям полиции.

"Почему у меня возникают сомнения? Даже "совпало ДНК" не внушает доверия. Вот почему так? Почему все громкие убийства так внезапно раскрываются? Тогда что там Княжичи? Гандзюк? Интересно, когда избрании меры. Кого же задержали тогда?" - задается вопросами украинский журналист Марьян Кушнир.

Прокомментировал это сообщение полиции Адам Осмаев, который был жертвой покушения этих же киллеров. Он поблагодарив тех, кто участвовал в раскрытии убийства.

"Амина не жалела себя защищая Украину, всегда шла в самые опасные места на фронте, и заслужила чтобы ее убийцы были наказаны",– написал он на своей Facebook-странице.

Комментаторы в соцсети припоминают другие реонансные преступления и последовавшие за ними скандалы, высказывая недоверие к полицейской информации.

"После шоу с убийством Шеремета доверия - 0", "Это тоже, что и по Шеремету или что-то другое", - реагируют пользователи соцсети.

Как сообщал "Апостроф", подозреваемый по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрей Антоненко значительно выше мужчины, который был зафиксирован в момент закладки взрывчатки на видеокамеру.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве прошел марш в честь Степана Бандеры
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Дурость или сбой системы: две версии гибели украинского самолета

Украина - не Сирия, но проблемы у стран cхожие - специалист ПРООН

Помогала больным родителям и обожала маленькую племянницу - какой была погибшая в Иране стюардесса Катя Статник

Молот "Тора": почему самолет МАУ могла уничтожить ракета

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: