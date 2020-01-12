Возникают сомнения: в сети бурно обсуждают заявление МВД о раскрытии убийства Окуевой

Информация о задержании группы киллеров, которые подозреваются в убийстве Амины Окуевой и покушении на жизнь Адама Осмаева в 2017 году, вызвала противоречивую реакцию в сети.

Комментаторы в социальных сетях не полностью доверяют таким сообщениям полиции.

"Почему у меня возникают сомнения? Даже "совпало ДНК" не внушает доверия. Вот почему так? Почему все громкие убийства так внезапно раскрываются? Тогда что там Княжичи? Гандзюк? Интересно, когда избрании меры. Кого же задержали тогда?" - задается вопросами украинский журналист Марьян Кушнир.

Прокомментировал это сообщение полиции Адам Осмаев, который был жертвой покушения этих же киллеров. Он поблагодарив тех, кто участвовал в раскрытии убийства.

"Амина не жалела себя защищая Украину, всегда шла в самые опасные места на фронте, и заслужила чтобы ее убийцы были наказаны",– написал он на своей Facebook-странице.

Комментаторы в соцсети припоминают другие реонансные преступления и последовавшие за ними скандалы, высказывая недоверие к полицейской информации.

"После шоу с убийством Шеремета доверия - 0", "Это тоже, что и по Шеремету или что-то другое", - реагируют пользователи соцсети.

Как сообщал "Апостроф", подозреваемый по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрей Антоненко значительно выше мужчины, который был зафиксирован в момент закладки взрывчатки на видеокамеру.