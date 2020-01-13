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Даже не знает, что его задержали: всплыли неожиданные данные о раскрытии убийства Окуевой

понедельник, 13 января 2020, 10:31
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Подозреваемый по делу об убийстве Амины Окуевой Сергей В., фото которого было опубликовано в СМИ, опроверг информацию, что его задержали правоохранители.

Об этом он сам заявил в комментарии изданию "Обозреватель".

Так, Сергей В. указал, что задерживали его раньше и по другому делу – о расстреле добровольца в селе Глеваха в октябре 2017 года, которое, по его словам, сфабриковано. Суд принял решение отпустить его и других фигурантов этого расследования.

"Cам в шоке. Действительно, нас задерживали. Но дело было сфабриковано на 100%, чему есть доказательства, и именно по этой причине суд всех отпустил. То, что произошло, я даже не знаю, как комментировать. У меня нет слов", – заявил он.

Следует отметить, что Сергей В. является директором спортивного клуба в Киеве и занимается с детьми восточными единоборствами. До этого члены этого же клуба снимались в сериале "Слуга народа-2", где играл главную роль действующий президент Украины Владимир Зеленский.

Ранее глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко заявил, что задержанный на фото, опубликованных в сети, является одним из группы заказчиков убийства Амины Окуевой и покушения на ее супруга. Он указал, что на след подозреваемого удалось выйти по ДНК на орудии убийства, которое бросили на месте преступления.

Как сообщал "Апостроф", ранее в полиции заявили, что задержали организаторов убийства Окуевой в 2017 году и опубликовали их фото.

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