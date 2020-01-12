RU  UA  EN

воскресенье, 12 января
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.75
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

12 января

19:05
Вытягивали из авто прохожие: появились новые детали и фото ДТП с сгоревшим заживо водителем в Киеве
19:00
Как создать уютный Щедрый вечер: 5 важных пунктов на Старый Новый год
18:18
Задержан и организатор: его фото и подробности раскрытия убийства Амины Окуевой
16:58
В Киеве за "работой" сняли на видео известного вора-рецидивиста
16:23
Возникают сомнения: в сети бурно обсуждают заявление МВД о раскрытии убийства Окуевой
15:39
Синоптик рассказала о погоде на праздники Маланки и Василя
14:49
Аваков заявил о раскрытии убийства Амины Окуевой: фото и видео задержания подозреваемых
14:27
В Запорожье мать напала на своих 5 детей с ножом: фото, видео и все детали истории
13:39
В Японии создали необычного "новорожденного" робота: опубликованы фото и видео
13:20
Виноваты обе стороны: всплыли фото и интересные детали массовой драки с евреями в Умани
12:44
В Умани вооруженная толпа напала на евреев: фото
12:19
Популярный у украинцев курорт затопило из-за сильных ливней: фото и видео
Все новости

Задержан и организатор: его фото и подробности раскрытия убийства Амины Окуевой

воскресенье, 12 января 2020, 18:18
переглянути новину українською
Фото: пресс-служба полиции Киева

Во время задержания группы киллеров, которые подозреваются в убийстве Амины Окуевой и покушении на жизнь Адама Осмаева в 2017 году, был задержан и организатор преступления.

Об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

"А сегодня (12 января, - "Апостроф") оперативники задержали организатора убийства Амины Окуевой и покушения на убийство ее мужа Адама. Задержанный мужчина тоже является членом указанной преступной группы", - отметил он.

По словам Клименко, в состав преступной банды в целом входили семь человек, часть из них по подозрению в двух убийствах задержали в сентябре 2019 года.

Также правоохранитель добавил, что ДНК задержанного совпало с ДНК на оставленном на месте убийства Амины Окуевой оружии.

Напомним, в 2017 году группа неизвестных расстреляла машину Осмаева и Окуевой на железнодорожном переезде под Киевом. Осмаев был ранен, Амина Окуева - убита. Автоматы были брошены киллерами на месте.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети бурно обсуждали заявление МВД о раскрытии убийства Окуевой.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве прошел марш в честь Степана Бандеры

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Между катастрофой МАУ и рейсом MH17 есть одно существенное отличие - основатель Bellingcat

Трагедия с самолетом МАУ: почему Иран ведет себя как Путин в 2014-м

Авиакатастрофа PS752 в Иране: главное о трагедии самолета МАУ

Кто погиб в авиакатастрофе самолета МАУ в Иране: фото и истории пассажиров

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: