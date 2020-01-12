Задержан и организатор: его фото и подробности раскрытия убийства Амины Окуевой

Во время задержания группы киллеров, которые подозреваются в убийстве Амины Окуевой и покушении на жизнь Адама Осмаева в 2017 году, был задержан и организатор преступления.

Об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

"А сегодня (12 января, - "Апостроф") оперативники задержали организатора убийства Амины Окуевой и покушения на убийство ее мужа Адама. Задержанный мужчина тоже является членом указанной преступной группы", - отметил он.

По словам Клименко, в состав преступной банды в целом входили семь человек, часть из них по подозрению в двух убийствах задержали в сентябре 2019 года.

Также правоохранитель добавил, что ДНК задержанного совпало с ДНК на оставленном на месте убийства Амины Окуевой оружии.

Напомним, в 2017 году группа неизвестных расстреляла машину Осмаева и Окуевой на железнодорожном переезде под Киевом. Осмаев был ранен, Амина Окуева - убита. Автоматы были брошены киллерами на месте.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети бурно обсуждали заявление МВД о раскрытии убийства Окуевой.