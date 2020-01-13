Голые мужчины в Запорожье "атаковали" супермаркет: опубликовано странное видео

В Запорожье заметили компанию обнаженных парней, которые пришли в супермаркет за покупками.

Об этом сообщает "ВМЕСТЕ" в Youtube.

Пятеро юношей пришли за покупками голыми, не надев ничего кроме носков и кроссовок. Чтобы совсем не шокировать горожан, молодые люди прикрыли интимные части тела пластиковыми тарелками. Некоторые из компании нахлобучили на голову шерстяные шапочки, учитывая, что на улице все-таки зимняя погода.

Веселая компания быстро выбрала бананы и проследовала к кассе. Пока юноши стояли в очереди, они намекнули, что вообще-то не любители нудизма, а голый перфоманс в магазине - это штраф за проигранный спор.

Охрана магазина на выходку нудистов не реагировала, юноши оплатили покупки и прошли к выходу.

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