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Скандал с премиями для топ-менеджмента "Нафтогаза": в сети волна возмущения

понедельник, 13 января 2020, 23:40
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В сети активно обсуждают получение руководством НАК "Нафтогаз-Украины" огромных премий, общий размер которых составит до 29 миллионов долларов.

Много критики высказывается в адрес топ-менеджеров компании, Юрия Витренко и Андрея Коболева. Некоторые комментаторы вспоминают, что это уже не первый случай получения крупных премий руководством "Нафтогаза".

"Напоминаю, что в предыдущий "приход" Коболев скромно выписал себе “всего” 8 млн долларов и отправил их “на помощь” маме, которая проживает в США. Теперь вот под елку еще вознаграждение подоспело. Неплохой выдался у руководителей “Нафтогаза” год, надо сказать", – пишет в Facebook политолог Кирилл Молчанов.

В комментариях некоторые отмечают, что такие премии для топ-менеджеров в случае успешного разрешения корпоративных споров – обычная практика. Молчанов, в свою очередь, отвечает, что здесь идет речь о государственной компании.

Как ранее сообщал "Апостроф", глава НАК Нафтогаз Украины Андрей Коболев в 2018 году получил 286,5 млн грн выплат в компании, в том числе 261 млн грн премии за победу в Стокгольмском арбитраже в споре с российским Газпромом.

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