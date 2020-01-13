В Днепре вандалы устроили пророссийский дебош: опубликованы фото

В Днепре вандалы, которые оказались сторонниками "русского мира", устроили погром на улицах.

Об этом сообщает начальник управления по вопросам охраны культурного наследия горсовета Днепра Надежда Лиштва в Facebook.

В Днепре уличные таблички на исторических зданиях безжалостно срывались и ломались. На одной из табличек хулиганы зачеркнули надпись "Днепр", а сверху написали "Днепропетровск", и "Россия".

Фото: Facebook

В горсовете Днепра решили, что пока изготавливаются новые таблички, на зданиях будут временные указатели. Попутно вандалам напомнили, что их старания будут бесплодными: на исторических зданиях все равно будут указатели нового типа: на украинском языке и с правильным названием города.

Фото: Facebook

"Была проведена спецоперация по установлению временных табличек на памятниках культурного наследия по ул. Владимира Вернадского вместо уничтоженных. Потому что нельзя просто брать и уничтожать городскую собственность", - написала Лиштва.

Фото: Facebook

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