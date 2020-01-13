Зачем Россия забеспокоилась о "паспортах" боевиков: важные моменты

Паспортизация жителей оккупированных территорий инспирирована Россией, чтобы отдалить "народ Донбасса" от Украины и помочь избежать наказания военным преступникам из числа боевиков псевдореспублик Л/ДНР.

Такое мнение высказали опрошенные "Апострофом" эксперты.

Политолог Ярослав Макитра считает, что стратегическая цель, которую преследует РФ, ускоряя процесс паспортизации "граждан" псевдореспублик, состоит в том, чтобы максимально отдалить оккупированные территории от Киева, сделать более автономными и в дальнейшем принуждать Киев вести с ними переговоры как с отдельным субъектом.

"Чем меньше там будет Украины, тем легче России будет проталкивать тезис о том, что нужно говорить с "народом Донбасса". Украина будет вынуждена обращаться к России и, так или иначе, учитывать ее позицию", - утверждает эксперт.

По мнению аналитика Украинского института будущего Игоря Тышкевича, если Украина решит признать так называемые паспорта Л/ДНР, это приведет к тому, что появится большое количество людей без истории своей жизни, о которых ничего неизвестно.

"Получить тысячи людей без истории - означает освободить от ответственности тысячи военных преступников или просто преступников. Например, если до войны боевик имел украинский паспорт и успел совершить ряд правонарушений, то получив паспорт ДНР под другим именем и фамилией, он может рассчитывать на уход от ответственности", заметил эксперт.

Игорь Тышкевич считает, что безопасней в таком случае будет разбираться с каждым отдельным человеком и изучать его историю

Подробнее о том, зачем оккупанты активно внедряют фейковые паспорта читайте в материале Апострофа: Страшно и днем, и ночью: почему гулять с украинским паспортом на Донбассе опасно для почек