Страшно и днем, и ночью: почему гулять с украинским паспортом на Донбассе опасно для почек

Оккупационные власти ОРДЛО придумали новую головную боль для местных жителей: теперь оказаться на улицах, например, Донецка, без фейкового паспорта самопровозглашенных республик стало опасно для личной свободы. Люди в соцсетях жалуются, что тех, кто не успел оформить "документ", так называемые полицейские могут запросто забрать в райотдел и продержать там несколько часов, до выяснения личности. При этом, если до Нового года для идентификации личности было достаточно украинского паспорта, то сейчас такой номер уже не проходит. Зачем оккупанты решили резко закрутить гайки, разбирался "Апостроф".

"Стремно" и днем, и ночью

Сообщения о том, что жителей Донецка без фейкового паспорта ДНР забирают на "экскурсию" в райотделы, стали появляться с начала 2020 года.

"Раньше боялись гулять ночью, теперь стремно и днем. С украинским паспортом, конечно", - пишет в соцсетях пользователь Дмитрий Степанов.

"Живешь в городе, родился тут, прописка тут, а ходить по нему не можешь, потому что кому-то захотелось, чтобы у всех была туалетная бумажка ДНР", - жалуется другой пользователь Валерий Лысак.

"Это все с 1 января еще началось, - рассказывает "Апострофу" жительница Донецка Светлана. - Причем попадают в основном мужчины молодые. Прописку смотрят, пальцы катают, потом отпускают".

Более того, в сети даже появилась запись телефонного разговора с оператором горячей линии так называемого МВД ДНР.

"Вас, если задержат, то доставят в райотдел по месту задержания, проверят по всем базам и отпустят. До выяснения обстоятельств будете там находиться. Это распоряжение "главы государства" и "министра внутренних дел". Это будет теперь постоянно, - отметил оператор на горячей линии. - Если вы придерживаетесь гражданства Украины, то можете выезжать туда и там проживать. Граждане ДНР 90% получили паспорта и проживают здесь".

Примечательно, что на сайте так называемого МВД ДНР и лидера донецких боевиков Дениса Пушилина не опубликовано никаких указов или распоряжений об изменении паспортного режима.

Кроме того, в довесок к паспортам оккупанты придумали еще одно административное ноу-хау: фейковые полицейские устроили сафари на владельцев авто на украинских номерах. Если у водителя нет номеров ДНР, то его остановят и оштрафуют на сумму от 340 до 510 российских рублей (130 – 200 гривен), а автомобиль отправят на штрафплощадку. Если в течение года такое "нарушение" повторится, то штраф будет уже от 510 до 1020 рублей (200-400 гривен), с обязательным "бонусом" - автомобилем на штрафплощадке.

Фейковые полицейские устроили сафари на владельцев авто на украинских номерахФото: Getty images

"Перевозчики сейчас все перепуганные. Раньше можно было до 10 дней кататься на украинских номерах. Просто возили с собой талончик с блокпоста или его фото, вот, мол, тогда-то заехал. И никаких проблем, в общем, не было. А сейчас уже нет. И что самое интересное - никаких указов нет. Все ссылаются на устные распоряжения начальства", - рассказывает "Апострофу" житель Макеевки Александр.

Зачем это нужно

У самих жителей ОРДЛО есть несколько предположений, для чего оккупационным администрациям вдруг так резко понадобилось закрутить гайки.

Во-первых, для того, чтобы, у так называемой полиции появились новые источники дохода, ведь очевидно, что "экскурсия" в райотдел для установления личности – формальность. И чтобы избежать этой формальности, либо ускорить ее прохождение, легче просто дать "полицейскому" несколько сотен рублей за "порешать вопрос".

Во-вторых, "Таким образом еще могут стимулировать получение паспорта ДНР, а потом -и России, ведь без паспорта "дыры" российские документы не дают. А далеко не все побежали получать паспорта РФ, видимо, страдает отчетность перед кураторами. Нет, оформлять российский паспорт побежало, конечно, много людей, но не так много, как того ожидали", - добавляет дончанка Светлана.

А для получения фейкового паспорта ДНР еще нужно уплатить пошлину – 250 рублей (около 100 гривен), и это также еще один источник дохода для оккупационных администраций.

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Но вот проблема – получить фейковый паспорт не так-то и просто. По сообщениям местных жителей, очередь в так называемой миграционной службе расписана чуть ли не до начала осени. А значит, у "правоохранителей" еще есть время, чтобы обирать население. Но дело тут не в том, что все жители Донбасса так страстно мечтают стать "гражданами" ДНР, выстраиваясь в очереди за паспортами (хотя, очевидно, есть и такие).

"Людям просто нужна работа, - добавляет житель Макеевки Александр. - Бюджетников уже почти всех нагнули получить эти паспорта, иначе - увольнения. Сейчас начинают потихоньку подбираться и к частникам: многие фирмы выставляют требования при приеме на работу - паспорт ДНР. Не потому что им заняться нечем, а потому, что их тоже нагибают разные налоговые и другие проверяющие. А те, кто уехал работать в Россию, после того как открылась халява с российскими паспортами, конечно, хотят его получить, чтобы было меньше вопросов и проблем в самой РФ. А без паспорта ДНР российский не дадут".

Однако, кроме чисто бытовых причин, у аттракциона по принудительной паспортизации жителей ОРДЛО есть причины и стратегические.

У аттракциона по принудительной паспортизации жителей ОРДЛО есть причины и стратегическиеФото: Getty images

"Эта политика внедрялась давно: по максимуму, выдать всем паспорта и переоформить имущество, если не по российскому, то хотя бы "законодательству" этих псевдореспублик, - говорит "Апострофу" политолог Ярослав Макитра. - Такое ускорение, как сейчас, вероятно, вызвано тем, что процесс шел медленно. Но стратегическая задача не меняется: сделать определенную субъектность этих территорий, отдалить их максимально от Киева, сделать более автономными, чтобы в дальнейшем принуждать Киев вести с ними переговоры как с отдельным субъектом. И чем меньше там будет Украины, тем легче России будет проталкивать тезис о том, что нужно говорить с "народом Донбасса". Украина будет вынуждена обращаться к России и, так или иначе, учитывать ее позицию".

Но, кроме раздувания фейковой субъектности, паспортизация жителей оккупированных территорий выполняет еще одну важную задачу. Важную для России, конечно же.

"Любой формат урегулирования конфликта рано или поздно выходит на этап работы с гражданами, - поясняет "Апострофу" аналитик Украинского института будущего Игар Тышкевич. - Но расширение базы тех, кто имеет так называемые паспорта Л/ДНР выводит проблему работы с гражданами на совсем другой уровень. Для начала придется определиться: Украина признает или не признает эти "паспорта". Чьи это граждане? Есть два варианта. Первый вариант, самый худший для нас, - признать эти паспорта и автоматически менять их на украинские. Но в таком случае мы рискуем столкнуться с тем, что получим большое количество людей без истории своей жизни. И будет сложно понять: а были ли они вообще гражданами Украины или нет? Это риск, но это наиболее простой и дешевый способ".

А получить тысячи людей без истории - означает освободить от ответственности тысячи военных преступников или просто преступников. Например, если до войны боевик имел украинский паспорт и успел совершить ряд правонарушений, то получив паспорт ДНР под другим именем и фамилией, он может рассчитывать на уход от ответственности.

"Вариант второй, более дорогой - разбираться с каждым отдельным человеком и изучать его историю", - резюмировал Тышкевич.