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Из-за трагедии в Одессе власти приняли решение по руководству ГСЧС: фото

суббота, 21 декабря 2019, 09:16
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Руководство ГСЧС Украины приняло решение об увольнении генерал-майора службы гражданской защиты Виктора Федорчака с должности руководителя подразделения ведомства в Одесской области. Это связано со смертельным пожаром в одесском колледже, во время которого погибло 16 человек.

На его место был назначен полковник гражданской защиты Вадим Шулюк.

Указ об увольнении Федорчака был подписан 19 декабря. После увольнения его перевели в запас Вооруженных сил.

Кроме того, должности лишился заместитель начальника управления Михаил Вовк, который был ответственным за проверки соблюдения правил пожарной безопасности.

Как сообщал, "Апостроф", предварительной причиной возникновения пожара в одесском колледже стала неисправность электропроводки или бытовых электроприборов.

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