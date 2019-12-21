Из-за трагедии в Одессе власти приняли решение по руководству ГСЧС: фото

Руководство ГСЧС Украины приняло решение об увольнении генерал-майора службы гражданской защиты Виктора Федорчака с должности руководителя подразделения ведомства в Одесской области. Это связано со смертельным пожаром в одесском колледже, во время которого погибло 16 человек.

На его место был назначен полковник гражданской защиты Вадим Шулюк.

Указ об увольнении Федорчака был подписан 19 декабря. После увольнения его перевели в запас Вооруженных сил.

Кроме того, должности лишился заместитель начальника управления Михаил Вовк, который был ответственным за проверки соблюдения правил пожарной безопасности.

Как сообщал, "Апостроф", предварительной причиной возникновения пожара в одесском колледже стала неисправность электропроводки или бытовых электроприборов.