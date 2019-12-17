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Можно было предотвратить: названа главная причина смертельного пожара в колледже Одессы

вторник, 17 декабря 2019, 16:33
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Предварительной причиной возникновения пожара в одесском колледже стала неисправность электропроводки или бытовых электроприборов.

Об этом сообщает "РБК-Украина".

Две другие версии возникновения пожара - поджог и неосторожное обращение с огнем, однако они считаются недействительными.

В ГосЧС заключили, что пожар начался в кабинете №9, расположенном на 3-м этаже колледжа.

"По характерным признакам и по изъятым с места происшествия предметам, предварительно можно сообщить, что возгорание произошло из-за неисправности электропроводки или бытовых электроприборов", - отметил начальник полиции Одесской области Олег Бех.

Он также сказал, что сегодня из столицы приехали эксперты, которые помогают местным следователям в дополнительном осмотре места происшествия. Назначена дополнительная экспертиза, которая позволит следствию сделать окончательный вывод о причинах пожара.

Правоохранитель добавил, что по состоянию на утро вторника, родственникам погибших еще не отдали 11 тел.

"Мы на сегодняшний день по приметам, одежде, по внешним признакам все установили и понимаем, кто эти люди. К концу недели, думаю, будут уже промежуточные результаты молекулярно-генетические экспертизы. И где-то со следующей недели начнем работать с родственниками, чтобы выдать тела близких, погибших на пожаре", - добавил он.

Напомним, 4 декабря на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса колледжа в Одессе возник пожар, площадь которого достигла 4 тыс. кв. м. Сообщалось, что он мог возникнуть из-за проблем с проводкой, которая не менялась с 1966 года.

Как сообщал "Апостроф", в конце сентября в Голосеевском районе Киева загорелась квартира на восьмом этаже жилого дома, в ходе пожара погиб пожилой мужчина.

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