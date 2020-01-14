RU  UA  EN

вторник, 14 января
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.80
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

14 января

15:33
Муж Регины Тодоренко перенес две операции: что случилось с Владом Топаловым
15:18
Стреляла в сердце: женщина-снайпер боевиков ДНР шокировала страшным признанием об убийствах
15:13
В "Слуге народа" нашли замену Яременко, попавшему в секс-скандал: названо имя
15:12
Netflix начинает съемки 2 сезона "Ведьмака" - где работают над сериалом и когда ждать
14:35
Появилась важная новость о судьбе "черных ящиков" разбившегося в Иране самолета
14:31
Аграрии на митинге против рынка земли инициировали проведение всеукраинского вече
14:21
В Украине зафиксирована вспышка опасной болезни, умирают люди
14:05
Сеть взорвали смешные фотожабы на потоп возле ТРЦ в Киеве
13:37
В Киеве произошло серьезное коммунальное ЧП, опубликованы фото
13:35
Поздравляйте, мальчик: Владимир Остапчук заинтриговал поклонников фото из больницы
13:30
В Киеве водитель разбил четыре авто и пытался сбежать с места: фото
13:19
Вы с братом - лучшее в моей жизни: MONATIK впервые показал младшего сына
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Появилась важная новость о судьбе "черных ящиков" разбившегося в Иране самолета

вторник, 14 января 2020, 14:35
переглянути новину українською

Черные ящики самолета МАУ который сбили иранские военные возле Тегерана, привезут в Украину.

Об этом сообщает ТСН.

Глава МАУ Евгений Дыхне заявляет, что черные ящики сбитого в Иране самолета скорее всего повезут в Украину.

По словам главы МАУ, по тем фактам, которые есть у комиссии, скрыть они уже ничего не смогут.

11 января Генштаб вооруженных сил Ирана заявил, что самолет МАУ был сбит иранскими военными по ошибке. В ведомстве утверждают, что катастрофа произошла вскоре после обстрела Ираном военных баз США в Ираке.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Иране начались первые задержания по делу о катастрофе самолета "Международных авиалиний Украины" (МАУ) у Тегерана, который был сбит по ошибке.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
Протестующие перекрыли улицы в центре Киева
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Время крещенских морозов: синоптики рассказали о погоде до конца недели

Год новый - "евробляхи" старые: готов ли Кабмин попрощаться с автохламом

Страшно и днем, и ночью: почему гулять с украинским паспортом на Донбассе опасно для почек

Протесты "за" коррупцию, или как псевдоактивисты помогали в ГАСИ "схемы" возвращать

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: