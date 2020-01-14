Появилась важная новость о судьбе "черных ящиков" разбившегося в Иране самолета

Черные ящики самолета МАУ который сбили иранские военные возле Тегерана, привезут в Украину.

Об этом сообщает ТСН.

Глава МАУ Евгений Дыхне заявляет, что черные ящики сбитого в Иране самолета скорее всего повезут в Украину.

По словам главы МАУ, по тем фактам, которые есть у комиссии, скрыть они уже ничего не смогут.

11 января Генштаб вооруженных сил Ирана заявил, что самолет МАУ был сбит иранскими военными по ошибке. В ведомстве утверждают, что катастрофа произошла вскоре после обстрела Ираном военных баз США в Ираке.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Иране начались первые задержания по делу о катастрофе самолета "Международных авиалиний Украины" (МАУ) у Тегерана, который был сбит по ошибке.