Появились новые кадры попадания ракет в украинский самолет в Иране: видео

Видео с камер наблюдения, на которых зафиксировано попадание ракет в украинский самолет над Тегераном, появилось в сети.

Видео опубликовано в аккаунте @ManotoNews на Twitter.

На кадрах видно, как в темном небе вдруг вспыхивает подбитый иранской ракетой самолет украинской авиакомпании МАУ, совершавший рейс из Тегерана в Киев.

ویديو از لحظه اصابت ۲ موشک به #هواپیمای_اوکراینی که توسط دوربینهای مداربسته ضبط شده pic.twitter.com/7Vb5VLqmJd — اتاق خبر منوتو (@ManotoNews) 14 січня 2020 р.

Ранее в сети уже публиковали видео, на которых, предположительно, показано падение украинского самолета под Тегераном. На кадрах видно, как пылающий украинский Boeing 737-800 стремительно падает на землю.

Как сообщал "Апостроф", американский канал ABC News сделал видеореконструкцию ракетной атаки Ирана на самолет МАУ, который потерпел крушения в Тегеране. Ракета была выпущена с земли, когда самолет находился на расстоянии 1408 метров от земли.