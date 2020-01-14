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Появились новые кадры попадания ракет в украинский самолет в Иране: видео

вторник, 14 января 2020, 20:29
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Видео с камер наблюдения, на которых зафиксировано попадание ракет в украинский самолет над Тегераном, появилось в сети.

Видео опубликовано в аккаунте @ManotoNews на Twitter.

На кадрах видно, как в темном небе вдруг вспыхивает подбитый иранской ракетой самолет украинской авиакомпании МАУ, совершавший рейс из Тегерана в Киев.

Ранее в сети уже публиковали видео, на которых, предположительно, показано падение украинского самолета под Тегераном. На кадрах видно, как пылающий украинский Boeing 737-800 стремительно падает на землю.

Как сообщал "Апостроф", американский канал ABC News сделал видеореконструкцию ракетной атаки Ирана на самолет МАУ, который потерпел крушения в Тегеране. Ракета была выпущена с земли, когда самолет находился на расстоянии 1408 метров от земли.

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