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Как самолет МАУ в Иране сбивали ракеты: видеореконструкция катастрофы PS752

пятница, 10 января 2020, 20:16
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В сети показали видеореконструкцию ракетной атаки Ирана на самолет МАУ, который потерпел крушения в Тегеране.

Об этом сообщает американский телеканал ABC.

Американское СМИ воссоздали вероятный обстрел украинского воздушного судна иранской ракетой. Она была выпущена с земли, когда самолет находился на расстоянии 1408 метров в небе. Как видно на реконструкции, было выпущено несколько ракет, одна из которых попала в самолет.

Напомним, трагедия произошла 8 января в городе Тегеран. На борту самолета были 167 пассажиров и члены экипажа, все погибли на месте. Эксперт называл несколько причин авиакатастрофы.

Как сообщал "Апостроф", ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо сделал заявление, что у канадской разведки есть данные, подтверждающие версию попадания ракеты в украинский самолет в Иране.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что "не верит" в версию крушения украинского самолета в Иране из-за технической неисправности.

Позже официальный представитель правительства Ирана Али Рабей назвал "лживыми" заявления мировых лидеров, что самолет МАУ был сбит иранской ракетой.

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