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Появились новые видео момента крушения самолета МАУ в Иране

пятница, 10 января 2020, 08:29
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В сети продолжают публиковать новые видео, на которых, предположительно, показано падение украинского самолета под Тегераном.

На новых кадра видно, что как пылающий украинский Boeing 737-800 стремительно падает на землю. Западные государства убеждены, что самолет был случайно сбит ракетой.

В то же время в Украине не торопятся делать скоропостижных выводов.

Ранее американские спецслужбы заявили, что самолет компании МАУ мог быть сбит в результате ошибочного авиационного удара иранской ракетой.

Также придерживается версии о ракетном ударе и президент США Дональд Трамп. Он не верит, что самолет упал из-за технической неисправности.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что пять источников в западных спецслужбах не подтвердили версию, согласно которой украинский самолет МАУ в Иране сбила ракета.

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