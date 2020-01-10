Появились новые видео момента крушения самолета МАУ в Иране

В сети продолжают публиковать новые видео, на которых, предположительно, показано падение украинского самолета под Тегераном.

На новых кадра видно, что как пылающий украинский Boeing 737-800 стремительно падает на землю. Западные государства убеждены, что самолет был случайно сбит ракетой.

В то же время в Украине не торопятся делать скоропостижных выводов.

Ранее американские спецслужбы заявили, что самолет компании МАУ мог быть сбит в результате ошибочного авиационного удара иранской ракетой.

Также придерживается версии о ракетном ударе и президент США Дональд Трамп. Он не верит, что самолет упал из-за технической неисправности.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что пять источников в западных спецслужбах не подтвердили версию, согласно которой украинский самолет МАУ в Иране сбила ракета.