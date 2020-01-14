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"Правда" бывает разной: всю суть российской пропаганды показали меткой карикатурой

вторник, 14 января 2020, 09:32
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В сети появилась меткая карикатура на человека, который верит в российскукю пропаганду.

Рисунок опубликован в Twitter художника Андрея Петренко.

"Правда бывает разная: белая, синяя, красная...", - написал автор.

Судя по фото он имеет ввиду цвета российского флага и пропаганду.

На карикатуре изображен мужчина, который смотрит росТВ, а чтобы лучше усвоить информацию он пьет алкоголь. Одна бутылка у него в руках, а пустые возле телевизора.

"Вы все врете! Но я вам верю", - говорит герой.

Как сообщал "Апостроф", раньше российский актер Евгений Гришковец жестко раскритиковал российскую пропагандистскую систему.

Напомним, что пропагандисты телеканала "Россия 24" считают, что мультфильм "Супермен: Красный сын", премьера которого назначена на начало 2020 года, наносит удар по идеологии социализма и пробуждает русофобию.

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